Артем Гуренко признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом победном поединке с футболистами «Минска» 28-летний атакующий полузащитник бобруйской «Белшины» сделал три голевые передачи и помог своей команде выиграть со счетом 4:2. После этой виктории бобруйчане набрали 14 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. В матче следующего тура 2 июля «Белшина» примет на своем поле дзержинский «Арсенал».