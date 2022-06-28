Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
27.06
Энергетик-БГУ
Днепр-Могилев
11
26.06
Арсенал Д
Славия М
32
26.06
Динамо Брс
Динамо Мн
13
26.06
Минск
Белшина
24
25.06
Ислочь
Гомель
11
25.06
Неман
БАТЭ
00
25.06
Слуцк
Витебск
02
25.06
Шахтер С
Торпедо-БелАЗ
01
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:30 (мск), источник: БЕЛТА

Артем Гуренко признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Гуренко признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
БелшинаЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

В гостевом победном поединке с футболистами «Минска» 28-летний атакующий полузащитник бобруйской «Белшины» сделал три голевые передачи и помог своей команде выиграть со счетом 4:2. После этой виктории бобруйчане набрали 14 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. В матче следующего тура 2 июля «Белшина» примет на своем поле дзержинский «Арсенал».

Турнирное положение сейчас таково: «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 очков (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 25 (12), БАТЭ (Борисов) — 24 (11), «Шахтер» (Солигорск) — 21 (12), «Ислочь» (Минский район) — 19 (12), «Минск» — 19 (12), «Неман» (Гродно) — 18 (12), «Славия» (Мозырь) — 17 (12), «Гомель» — 15 (11), «Слуцк» — 15 (11), «Белшина» (Бобруйск) — 14 (12), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 14 (11), «Витебск» — 10 (12), «Арсенал» (Дзержинск) — 7 (12), «Днепр» (Могилев) — 6 (12), «Динамо» (Брест) — 4 (12).

Минск
2:4
Первый тайм: 0:0
Белшина
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Ты кто? Кот нашел забавное развлечение и стал звездой YouTube (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь