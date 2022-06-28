Артем Гуренко признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом победном поединке с футболистами «Минска» 28-летний атакующий полузащитник бобруйской «Белшины» сделал три голевые передачи и помог своей команде выиграть со счетом 4:2. После этой виктории бобруйчане набрали 14 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. В матче следующего тура 2 июля «Белшина» примет на своем поле дзержинский «Арсенал».
Турнирное положение сейчас таково: «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 очков (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 25 (12), БАТЭ (Борисов) — 24 (11), «Шахтер» (Солигорск) — 21 (12), «Ислочь» (Минский район) — 19 (12), «Минск» — 19 (12), «Неман» (Гродно) — 18 (12), «Славия» (Мозырь) — 17 (12), «Гомель» — 15 (11), «Слуцк» — 15 (11), «Белшина» (Бобруйск) — 14 (12), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 14 (11), «Витебск» — 10 (12), «Арсенал» (Дзержинск) — 7 (12), «Днепр» (Могилев) — 6 (12), «Динамо» (Брест) — 4 (12).