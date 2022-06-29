В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд в таблице
В Серии А со следующего сезона допустили возможность «золотого матча». На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата.
В Серии А со следующего сезона допустили возможность «золотого матча». На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата.
Так, «золотой матч» будет возможен при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.
Формат такой игры не включает в себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.
Нововведение работает только в случае определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, итоговое распределение при равенстве очков будет проходить по результатам личных встреч. Кроме того, в чемпионате Италии разрешили на постоянной основе проводить пять замен по ходу матча.
В прошедшем сезоне «Милан» стал чемпионом, опередив «Интер» на два очка.