В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд в таблице

Так, «золотой матч» будет возможен при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.

Формат такой игры не включает в себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Нововведение работает только в случае определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, итоговое распределение при равенстве очков будет проходить по результатам личных встреч. Кроме того, в чемпионате Италии разрешили на постоянной основе проводить пять замен по ходу матча.