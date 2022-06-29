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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:27 (мск), источник: Sports.Ru

В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд в таблице

В Серии А со следующего сезона допустили возможность «золотого матча». На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Так, «золотой матч» будет возможен при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.

Формат такой игры не включает в себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Нововведение работает только в случае определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, итоговое распределение при равенстве очков будет проходить по результатам личных встреч. Кроме того, в чемпионате Италии разрешили на постоянной основе проводить пять замен по ходу матча.

В прошедшем сезоне «Милан» стал чемпионом, опередив «Интер» на два очка.

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