«Барселона» сделала ещё одно предложение «Баварии» по Левандовскому
«Барселона» сделала ещё одно предложение мюнхенской «Баварии» по нападающему сборной Польши Роберту Левандовскому, сообщает Bild.
«Барселона» сделала ещё одно предложение мюнхенской «Баварии» по нападающему сборной Польши Роберту Левандовскому, сообщает Bild.
По информации источника, теперь «Барселона» сделала предложение в размере € 40 млн плюс бонусы. Сообщает, что клуб из Мюнхена готов рассмотреть предложения только от € 50 млн.
По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы вылетели на стадии ⅛ финала.
В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.