«Барселона» сделала ещё одно предложение «Баварии» по Левандовскому

По информации источника, теперь «Барселона» сделала предложение в размере € 40 млн плюс бонусы. Сообщает, что клуб из Мюнхена готов рассмотреть предложения только от € 50 млн.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы вылетели на стадии ⅛ финала.