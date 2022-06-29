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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» сделала ещё одно предложение «Баварии» по Левандовскому

«Барселона» сделала ещё одно предложение мюнхенской «Баварии» по нападающему сборной Польши Роберту Левандовскому, сообщает Bild.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации источника, теперь «Барселона» сделала предложение в размере € 40 млн плюс бонусы. Сообщает, что клуб из Мюнхена готов рассмотреть предложения только от € 50 млн.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы вылетели на стадии ⅛ финала.

В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.

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