«Реал» даст последний шанс Азару

По информации источника, это последний шанс для игрока из клуба из Мадрида. Чтобы заявить о себе, Азару придётся стать готовым к игре на любой позиции.

Напомним, с момента своего прихода в мадридский клуб бельгийский полузащитник в 66 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, за время, проведённое в «Реале», Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.