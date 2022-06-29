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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» даст последний шанс Азару

Мадридский «Реал» готов дать последний бельгийскому нападающему команды Эдену Азару, сообщает Marca.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, это последний шанс для игрока из клуба из Мадрида. Чтобы заявить о себе, Азару придётся стать готовым к игре на любой позиции.

Напомним, с момента своего прихода в мадридский клуб бельгийский полузащитник в 66 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, за время, проведённое в «Реале», Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.

Ранее сообщалось, что сам бельгийский футболист планирует остаться в «Реале» и побороться за место в стартовом составе «сливочных». В мадридском «Реале» не будут закрывать двери перед Эденом в случае возможного трансфера.

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