«Реал» даст последний шанс Азару
Мадридский «Реал» готов дать последний бельгийскому нападающему команды Эдену Азару, сообщает Marca.
Мадридский «Реал» готов дать последний бельгийскому нападающему команды Эдену Азару, сообщает Marca.
По информации источника, это последний шанс для игрока из клуба из Мадрида. Чтобы заявить о себе, Азару придётся стать готовым к игре на любой позиции.
Напомним, с момента своего прихода в мадридский клуб бельгийский полузащитник в 66 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, за время, проведённое в «Реале», Эден Азар получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.
Ранее сообщалось, что сам бельгийский футболист планирует остаться в «Реале» и побороться за место в стартовом составе «сливочных». В мадридском «Реале» не будут закрывать двери перед Эденом в случае возможного трансфера.