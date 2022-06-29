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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды

Всё из-за сходства третьего комплекта с футболками сборной Саудовской Аравии.

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«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы и попал в скандал. Он оказался в точности схож с концептом, который публиковали ранее. Футболка полностью белая с окантовкой зелёного цвета на воротничке и на рукавах.

Эмблема клуба вышита зелёно-белыми нитками, что является довольно необычным дизайнерским решением.

Комплект очень напоминает тот, в котором играет сборная Саудовской Аравии, чем большинство фанатов «Ньюкасла» в Англии было возмущено:

  • «Если мы им принадлежим, это ещё не значит, что должны выглядеть, как они»;
  • «Не могу смириться, что саудовцы интегрируются в наш бренд и идентичность»;
  • «Я вижу здесь только форму сборной Саудовской Аравии, а где третий комплект “Ньюкасла”?»

Подобных комментариев в социальных сетях немало. Болельщики ещё в мае призывали руководство клуба переделать концепт, но к тому времени дизайн был одобрен, а комплекты уже отшиты.

«Я в курсе критики, — говорил главный тренер “Ньюкасла” Эдди Хау. — Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к “Ньюкаслу” огромен. Предположу, что наш производитель формы, вероятно, знал об этом, поэтому всё так и получилось».

Для «Ньюкасла» подобное цветовое сочетание даже в третьем комплекте в новинку. Но надо понимать, что третья форма — это всегда необычные дизайнерские и маркетинговые решения, которые направлены на привлечение дополнительного внимания и расширение ассортимента. При её создании дизайнеры экспериментируют и с цветовыми решениями, и с технологиями. А ещё часто делают комплекты с привязкой к чему-то или совместно с кем-то — например, форму «Реала» на сезон-2014/2015 разрабатывал известный японский дизайнер Ёдзи Ямамото.

Источник: Чемпионат.com

Но в ситуации с «Ньюкаслом» «коллаборация» с Саудовской Аравией нравится болельщикам гораздо меньше, чем с именитым дизайнером. По этому поводу также выступила правозащитная организация Amnesty International, которая ставит своей целью предупреждение и предотвращение нарушений прав человека. Её представители не раз выступали с заявлениями о систематических нарушениях прав человека в Катаре и в Саудовской Аравии, и в этом случае организация не стала оставаться в стороне.

«Если “Ньюкасл” меняет свою форму, чтобы она соответствовала национальным цветам Саудовской Аравии, то это обнажает силу саудовского доллара и решимость королевства отмывать его жестокие, пропитанные кровью нарушения прав человека, — говорится в заявлении представителя Amnesty International. — Несмотря на их заверения в разделении между саудовскими владельцами и клубом, это кажется явным свидетельством того, что режим использует “Ньюкасл” для создания положительного имиджа. Все — от болельщиков до игроков — должны сопротивляться участию в пропагандистской кампании Саудовской Аравии, быть в курсе того, что там происходит и говорить о злоупотреблениях правительства. Нельзя допускать, чтобы спорт использовался в таких целях».

Но вряд ли это кого-то волнует.

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