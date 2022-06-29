Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды
Всё из-за сходства третьего комплекта с футболками сборной Саудовской Аравии.
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Всё из-за сходства третьего комплекта с футболками сборной Саудовской Аравии.
«Ньюкасл» официально презентовал третий комплект формы и попал в скандал. Он оказался в точности схож с концептом, который публиковали ранее. Футболка полностью белая с окантовкой зелёного цвета на воротничке и на рукавах.
Эмблема клуба вышита зелёно-белыми нитками, что является довольно необычным дизайнерским решением.
Комплект очень напоминает тот, в котором играет сборная Саудовской Аравии, чем большинство фанатов «Ньюкасла» в Англии было возмущено:
Подобных комментариев в социальных сетях немало. Болельщики ещё в мае призывали руководство клуба переделать концепт, но к тому времени дизайн был одобрен, а комплекты уже отшиты.
«Я в курсе критики, — говорил главный тренер “Ньюкасла” Эдди Хау. — Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к “Ньюкаслу” огромен. Предположу, что наш производитель формы, вероятно, знал об этом, поэтому всё так и получилось».
Для «Ньюкасла» подобное цветовое сочетание даже в третьем комплекте в новинку. Но надо понимать, что третья форма — это всегда необычные дизайнерские и маркетинговые решения, которые направлены на привлечение дополнительного внимания и расширение ассортимента. При её создании дизайнеры экспериментируют и с цветовыми решениями, и с технологиями. А ещё часто делают комплекты с привязкой к чему-то или совместно с кем-то — например, форму «Реала» на сезон-2014/2015 разрабатывал известный японский дизайнер Ёдзи Ямамото.
Но в ситуации с «Ньюкаслом» «коллаборация» с Саудовской Аравией нравится болельщикам гораздо меньше, чем с именитым дизайнером. По этому поводу также выступила правозащитная организация Amnesty International, которая ставит своей целью предупреждение и предотвращение нарушений прав человека. Её представители не раз выступали с заявлениями о систематических нарушениях прав человека в Катаре и в Саудовской Аравии, и в этом случае организация не стала оставаться в стороне.
«Если “Ньюкасл” меняет свою форму, чтобы она соответствовала национальным цветам Саудовской Аравии, то это обнажает силу саудовского доллара и решимость королевства отмывать его жестокие, пропитанные кровью нарушения прав человека, — говорится в заявлении представителя Amnesty International. — Несмотря на их заверения в разделении между саудовскими владельцами и клубом, это кажется явным свидетельством того, что режим использует “Ньюкасл” для создания положительного имиджа. Все — от болельщиков до игроков — должны сопротивляться участию в пропагандистской кампании Саудовской Аравии, быть в курсе того, что там происходит и говорить о злоупотреблениях правительства. Нельзя допускать, чтобы спорт использовался в таких целях».
Но вряд ли это кого-то волнует.