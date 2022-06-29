«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку

Итальянцы аргументируют это тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет «Локо». Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.