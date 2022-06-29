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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по Миранчуку

По информации «СЭ», «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Аталанта
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Источник: Спорт-Экспресс

Итальянцы аргументируют это тем, что могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет «Локо». Российский клуб открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Но «Аталанта» все равно не спешит с выплатами.

Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.

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