Де Йонг не хочет переходить в «МЮ» из «Барсы» и сообщил об этом представителям клубов
Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Diario Sport, хавбек намерен остаться в каталонском клубе и отказывается от трансфера в «Юнайтед». Френки сообщил об этом представителям обоих клубов.
Де Йонгу не нравится, что все настаивают на его уходе из «Барсы».
Каталонскому клубу трансфер Френки этим летом необходим — несколько трансферов зависят от этой продажи. Кроме того, по условиям контракта хавбека с «Барсой», на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться. «Барселона» не может позволить себе такие траты.
Вчера стало известно, что «МЮ» и «Барса» близки к договоренности о трансфере-де Йонга за 65 млн евро и бонусы.
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.