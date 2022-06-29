Де Йонг не хочет переходить в «МЮ» из «Барсы» и сообщил об этом представителям клубов

Как сообщает Diario Sport, хавбек намерен остаться в каталонском клубе и отказывается от трансфера в «Юнайтед». Френки сообщил об этом представителям обоих клубов.

Де Йонгу не нравится, что все настаивают на его уходе из «Барсы».

Каталонскому клубу трансфер Френки этим летом необходим — несколько трансферов зависят от этой продажи. Кроме того, по условиям контракта хавбека с «Барсой», на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться. «Барселона» не может позволить себе такие траты.