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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Марсель» презентовал Жиго в образе супергероя из комиксов

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго присоединился к футбольному клубу «Марсель».

Марсель
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Источник: Соцсети ФК "Марсель"

Пресс-служба клуба подготовила к этому событию специальный ролик. Жиго был представлен в образе супергероя из комиксов.

Жиго подписал контракт с «Марселем» в январе 2022 года, вторую половину сезона-2021/22 он провел в «Спартаке» на правах аренды.

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