«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезон

Миланский клуб взял 29-летнего бельгийца в аренду на сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов. Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.

Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.