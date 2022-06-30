Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»

Как сообщает в своём «твиттере» известный итальянский журналист Фабрицио Романо, парижане нацелились на полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Французский клуб предложил Саншешу соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на хавбека является «Милан», однако позже стало известно о намерении парижан перехватить португальского хавбека.