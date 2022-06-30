Кокорин определился с будущим, «Челси» потерял суперзвезду. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Зенит» завершил сделку по обмену Алберто на двух игроков

«Зенит» договорился с бразильским «Коринтиансом» о двусторонней аренде игроков: нападающий петербуржцев Юри Алберто на сезон отправится в «Коринтианс», а петербуржцы, в свою очередь, получат двух игроков из Сан-Паулу — голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Соглашение вступит в силу в середине июля, когда Иван и Мантуан прибудут в Санкт-Петербург, пройдут медосмотр и подпишут контракты с «Зенитом».

«Динамо» — один из вариантов для Черышева

Московское «Динамо» проявляет активный интерес к полузащитнику сборной России Денису Черышеву. Как сообщает «Матч ТВ», представители бело-голубых уже начали переговоры о возможном переходе игрока. Сам Черышев намерен решить вопрос о своем будущем как можно скорее.

Напомним, по окончании сезона-2021/22 Денис покинул «Валенсию» и стал свободным агентом. Всю профессиональную карьеру Черышев провел в Испании: помимо «Валенсии», россиянин выступал за «Вильярреал», «Севилью», «Реал Мадрид» и «Реал Мадрид Б».

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Кассьерра в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что состав его команды в ближайшее время пополнит нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. «Что касается трансферных новостей, то это к руководству клуба. Кассьерра уже в Петербурге. С учетом потери Алберто, нам нужен форвард», — заявил Семак.

В прошлом сезоне Кассьерра провел за «Сочи» 23 матча, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. В заключительном туре 25-летний колумбиец оформил хет-трик в ворота московского «Динамо» и помог «Сочи» впервые в истории завоевать серебряные медали.

Что в Европе

«Челси» перехватил у «Арсенала» Рафинью

Полузащитник «Лидс Юнайтед» Рафинья продолжит карьеру в «Челси». Лондонский клуб предложил за 25-летнего бразильца около 55 миллионов фунтов, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн. Эта сумма отвечает запросам «Лидса», принявшего оффер «пенсионеров». Теперь «Челси» остается договориться с футболистом и его агентом об условиях контракта.

Лондонский «Арсенал», который также претендовал на Рафинью, выбыл из гонки за игроком. «Канониры» решили, что не могут заплатить за бразильца больше, чем за него предложил «Челси». В минувшем чемпионате Англии Рафинья принял участие в 35 матчах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

«Фиорентина» не может найти покупателя для Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет покидать итальянский клуб, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Россиянин рассчитывает, что в новом сезоне сможет получать больше игровой практики. Кроме того, Александра полностью устраивают условия во Флоренции, где он зарабатывает 1,8 миллиона евро в год.

«Фиорентина» хотела бы расстаться с Кокориным, но другие клубы не проявляют к 31-летнему нападающему активного интереса. Напомним, что за полтора года Кокорин провел 10 матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Действующий контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«МЮ» покупает защитника из Голландии

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пригласил в команду левого защитника «Фейеноорда» Тайрелла Маласиа. Клубы договорились о трансфере 22-летнего игрока сборной Голландии, сумма сделки — 13 млн фунтов +1,3 млн в виде бонусов.

Конте хочет забрать двух футболистов у Лэмпарда

«Тоттенхэм» может усилить состав сразу двумя футболистами из «Эвертона». Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время «шпоры» направят в Ливерпуль два официальных запроса. Первый — касательно нападающего сборной Бразилии Ришарлисона, второй — касательно 21-летнего полузащитника, воспитанника «ирисок» Энтони Гордона.

Лукаку официально перешел в «Интер»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернулся в «Интер». Миланский клуб арендовал форварда у «Челси» менее чем через год после того, как продал его лондонцам за 113 миллионов евро.