Беспорядок в «Реале» угнетает. Неприятности исходят даже от самых именитых игроков

«Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу в сезоне-2021/2022. Год для команды Карло Анчелотти вышел триумфальным, но это не повод игнорировать откровенные управленческие провалы мадридцев. Таковых в последнее время накопилось немало.

Срыв трансфера Килиана Мбаппе

Самая обсуждаемая тема межсезонья. Просто констатируем — «Реал» упустил главную трансферную цель в новейшей истории. Причём сделал это с уроном для репутации. Мбаппе приезжал в Мадрид и уже якобы договорился о контракте со «сливочными». И вдруг за неделю до финала Лиги чемпионов Килиан объявил о решении остаться в «ПСЖ». Новость прогремела как гром среди ясного неба и привела к другому неприятному для мадридцев событию.

«Реал» упустил Эрлинга Холанда и вообще не усилил нападение

«Реал» ещё до срыва перехода Мбаппе хотел подписать Эрлинда Холанда, но норвежский нападающий выбрал «Манчестер Сити». Не хотел конкурировать за игровое время с Мбаппе (который был одной ногой в Мадриде) и Каримом Бензема. При этом недавно появились сообщения, что «Реал» не отказывается от идеи трансфера Холанда в будущем. Странные попытки как-то зацепиться за упущенную цель. Возможно, Холанд когда-то наденет форму «сливочных», но перед этим наверняка проведет как минимум пару лет в «Сити».

«Реал» вообще никак не усилил нападение, хотя главный тренер Карло Анчелотти просил у президента Флорентино Переса подписать напарника для Карима Бензема. Непонятная позиция, когда на рынке были (и до сих пор есть) неплохие варианты. Тем более Перес грозился потратить € 407 млн на трансферы. Пока подписаны только защитник Антонио Рюдигер (свободный агент) и опорник Орельен Тчуамени. Ситуация с последним заслуживает отдельного пункта.

За Тчуамени переплатили, лишь бы «ПСЖ» не увёл ещё одну цель

Изначально «Реал» вёл переговоры с «Монако» по покупке Тчуамени за € 60 млн и около € 10 млн бонусов. В конечном счёте сторговались на € 80 млн и бонусах. Откровенная переплата за игрока, даже с учётом большой перспективы француза. Так произошло из-за того, что в дело вмешался «ПСЖ». Парижане действительно могли сорвать второй приоритетный после Мбаппе трансфер «Реала».

Хорошо, что сам Тчуамени хотел переехать в Мадрид, а руководство «Монако» прислушалось к игроку и не стало принимать сопоставимое предложение «ПСЖ». Но монегаски всё равно выбили из «Реала» дополнительные несколько десятков миллионов евро. Мадрид был вынужден тратиться, чтобы ещё раз не пострадать от «ПСЖ».

Тони Кроос неожиданно отказался продлевать контракт

Полузащитник Тони Кроос отказался продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. Немец намерен посмотреть, как пройдёт следующий сезон, и лишь затем определиться, стоит ли оставаться. Хавбек не хочет быть команде в тягость и влиять на её долгосрочное планирование, поэтому даст оценку своей способности ей помогать в конце следующего сезона. Всё бы хорошо, но в «Реале» удивлены таким решением футболиста, о котором стало известно только в конце июня.

Кроос выступает за мадридцев с сезона-2014/2015. За такой период коммуникация между игроком и руководством должна быть отлажена максимально чётко. Менеджмент пустил ситуацию на самотёк, хотя за год до истечения контракта нужно каким-то образом контактировать с игроком и узнавать о его намерениях. Видимо, посчитали, что Тони в команде давно, и если ничего не говорил, значит — никуда не собирается уходить. Наивная позиция. Из-за возникшей неопределённости с Кроосом нарушаются краткосрочные и долгосрочные планы «Реала».

Винисиус несерьёзно отнёсся к оформлению документов на паспорт ЕС. Клуб не вмешался

Вингер Винисиус Жуниор уже к июню должен был получить паспорт гражданина Евросоюза, но не сделал этого. Испанские СМИ пишут, что проволочки в основном возникли из-за пандемии коронавируса, но и сам игрок не форсировал события. Клуб не вмешивался и не контролировал процесс. Это привело к новым проблемам.

Винисиус, Эдер Милитао и Родриго Гоэс занимают максимально допустимые три легионерских места в заявке «Реала». Все бразильцы сделают себе паспорта ЕС, но Винисиус уже давно подал документы и должен был справиться раньше всех. Не получилось. Во многом из-за этого «Реал» не усилил атаку. Габриэл Жезус виделся нормальной опцией по соотношению цена-качество после срыва трансфера Мбаппе. Однако его переход в Мадрид был попросту невозможен, поэтому бразилец решил не ждать и подписал контракт с «Арсеналом». Ещё «Реал» не смог побороться за Рахима Стерлинга по аналогичной причине — у английского форварда нет паспорта ЕС.

В качестве компенсирующего факта можно отметить, что тот же Винисиус согласился продлить контракт с «Реалом» до 2027 года с отступными в € 1 млрд. Его зарплата вырастет с € 4 млн до € 10 млн. «ПСЖ» предлагал оклад в 3−4 раза больше, но бразилец решил проявить лояльность Мадриду.

«Реалу» нужен форвард, но клуб отдаёт Йовича и будет платить часть его зарплаты.

Нападающий Лука Йович перешёл в «Фиорентину» на правах аренды без права выкупа, при этом часть зарплаты сербу будет платить мадридский клуб. В «Реале» нападающий зарабатывает € 6 млн. Йович не впечатлял в Мадриде, но за неимением других подписаний целесообразно было оставить его в качестве подстраховки Бензема. Очень странным выглядит решение отдать его в аренду, да ещё и погашать часть немаленькой зарплаты.

«Реал» гонится за призрачной целью в лице Джуда Беллингема

«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом. Клуб предложит около € 90 млн за 19-летнего таланта. Однако из-за конкуренции со стороны английских клубов покупка Беллингема, скорее всего, обойдётся в более крупную сумму.

В контракте Беллингема нет отступных. Срок его соглашения истекает в 2025 году, поэтому для осуществления трансфера придётся договариваться с немцами. «Боруссия» хочет € 120 млн, которые «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» наверняка будут готовы выписать. Джуд — англичанин, поэтому клубы АПЛ с радостью заберут его.

Беллингем — перспективный парень, но он выглядит какой-то призрачной целью для «Реала». Для начала мадридцам решить бы вопрос с легионерами. Винисиус должен получить паспорт ЕС, а потом уже можно думать о перестройке полузащиты. Тем более что поводов суетиться нет. Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Федерико Вальверде могут полноценно заменить Каземиро, Луку Модрича и Тони Крооса, даже если те не задержатся в столице Испании более чем на год.

Есть и позитив. Решение избавиться от Асенсио и Себальоса — правильное

Но не всё плохо в мадридском королевстве. «Реал» готов продать Марко Асенсио за € 30−35 млн, Даниеля Себальоса — за € 12−15 млн. Контракты обоих действуют до лета 2023 года. Игроки хотят повышения зарплаты, хотя не наработали на него. Асенсио и Себальос не являются незаменимыми. Лучше продать их сейчас, чем отпустить через год бесплатно.

Итог

Нельзя сказать, что в «Реале» сплошная катастрофа, однако провалы менеджмента очевидны. Порой неожиданные неприятности исходят даже от самых надёжных игроков вроде Крооса и Винисиуса, но и здесь дело в недоработке функционеров клуба. «Реал» — самый титулованный клуб в истории с большим отрывом, поэтому должен стремиться к совершенству. Стандарты качества у Мадрида максимально высокие, поэтому предъявлять претензии к управленческим решениям более чем уместно. Тем более что качество этих решений начало хромать.