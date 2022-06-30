«Рома» пытается подписать Роналду. О трансфере могут объявить 7 июля. Ди Ливио о Криштиану

«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что “Рома” пытается подписать Криштиану Роналду. Из того, что я узнал в последние дни, “Рома” действительно пытается подписать Роналду, и 7 июля может стать датой объявления [о трансфере] Криштиану в “джаллоросси”. Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие футболисты говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом.



Кроме того, мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — сказал воспитанник «Ромы» и бывший игрок «Ювентуса» Retesport.