«Рома» пытается подписать Роналду. О трансфере могут объявить 7 июля. Ди Ливио о Криштиану
Анджело Ди Ливио сообщил, что «Рома» может подписать Криштиану Роналду.
Анджело Ди Ливио сообщил, что «Рома» может подписать Криштиану Роналду.
«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что “Рома” пытается подписать Криштиану Роналду. Из того, что я узнал в последние дни, “Рома” действительно пытается подписать Роналду, и 7 июля может стать датой объявления [о трансфере] Криштиану в “джаллоросси”. Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие футболисты говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом.
Кроме того, мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — сказал воспитанник «Ромы» и бывший игрок «Ювентуса» Retesport.