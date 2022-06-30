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14:54 (мск), источник: Sports.Ru

«Рома» пытается подписать Роналду. О трансфере могут объявить 7 июля. Ди Ливио о Криштиану

Анджело Ди Ливио сообщил, что «Рома» может подписать Криштиану Роналду.

Рома
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Источник: Reuters
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«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что “Рома” пытается подписать Криштиану Роналду. Из того, что я узнал в последние дни, “Рома” действительно пытается подписать Роналду, и 7 июля может стать датой объявления [о трансфере] Криштиану в “джаллоросси”. Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие футболисты говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом.

Кроме того, мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — сказал воспитанник «Ромы» и бывший игрок «Ювентуса» Retesport.

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