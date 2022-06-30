Игравшего за «Кайрат» Аршавина назвали великим футболистом

«Аршавин — отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в “Арсенале”. У него есть талант создавать моменты из ничего. Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на высоком уровне. Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола “Ливерпулю” на “Энфилде” — это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком», — приводит слова Адебайора «Матч ТВ».