Игравшего за «Кайрат» Аршавина назвали великим футболистом
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор назвал великим футболистом своего бывшего одноклубника россиянина Андрея Аршавина.
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор назвал великим футболистом своего бывшего одноклубника россиянина Андрея Аршавина.
«Аршавин — отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в “Арсенале”. У него есть талант создавать моменты из ничего. Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на высоком уровне. Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола “Ливерпулю” на “Энфилде” — это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком», — приводит слова Адебайора «Матч ТВ».
Напомним, что 41-летний Аршавин выступал за «Кайрат» в период 2016—2018 годов, после ухода из алматинского клуба объявил о завершении карьеры.
В его карьере также были «Кубань» и «Зенит». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов в период 2002—2012 годов.