Карим Бензема — лучший игрок сезона в мире по версии Marca. Роналду — 21-й, Месси — 26-й

Составители рейтинга лучших игроков сезона считают, что Бензема провёл почти идеальный год, о чём говорят победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов с «Реалом», а также триумф в Лиге наций со сборной Франции. Второй — вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Marca отмечает, что бельгиец стал «ангелом-хранителем» мадридцев в минувшем сезоне, принеся команде множество очков. Третий — другой форвард «Реала», Винисиус Жуниор, который сделал огромный скачок в развитии в сезоне-2021/2022.



В топ-10 также попали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, полузащитник «Реала» Лука Модрич, хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард красных, а теперь «Баварии» Садио Мане.



Отметим, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал 21-м в списке, а форвард «ПСЖ» Лионель Месси — 26-м.