Обновленный «Челси» покупает бразильца за 55 миллионов. Это круче, чем начинал Абрамович

«Челси» практически договорился с «Лидсом» о трансфере бразильского атакующего полузащитника Рафиньи. По утверждению одного из самых авторитетных британских инсайдеров Дэвида Орнштейна из The Athletic, синие высказали готовность заплатить клубу из Йоркшира 55 миллионов фунтов (примерно 65 миллионов евро) и теперь являются очевидными фаворитами в борьбе за 24-летнего игрока.

Рафинью также очень хотела видеть у себя «Барселона» и лично главный тренер сине-гранатовых Хави, но у каталонцев банально нет денег, чтобы осуществить этот трансфер. Финансовая ситуация в клубе — давняя отдельная история, но сейчас «Барселона» не может даже официально оформить подписание Франка Кессье и Андерса Кристенсена, которые приходят свободными агентами. Другим претендентом на Рафинью был «Арсенал», лондонцы направляли в «Лидс» официальные офферы, но получили отказ. Так что если не случится какого-то сенсационного поворота, то бразилец в ближайшее время подпишет контракт с «Челси».

Рафинья провел два сильных сезона в «Лидсе», куда перешел из «Ренна» в 2020 году за 18,5 миллиона евро. За два года в АПЛ он забил 17 голов и отдал 11 ассистов. В октябре прошлого года Рафинья дебютировал в сборной Бразилии, за которую с тех пор сыграл девять матчей и забил три мяча. Неудивительно, что за ним пристально следили топ-клубы.

Забавный момент случился уже после окончания сезона. В начале июня Рафинья и еще несколько игроков «Лидса» были гостями на свадьбе защитника белых Хуниора Фирпо. Тот, как сейчас водится, запустил прямую трансляцию церемонии у себя в соцсетях. Заметив в кадре Рафинью, в комментарии пришли несколько десятков болельщиков «Лидса» и стали оставлять сообщения, уговаривая бразильца остаться. Не помогло.

Рафинья | Источник: Reuters

Кроме того, «Челси» всерьез рассматривает возможность приобретения у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Синие пока не посылали в Манчестер официального предложения, но, как сообщает Орнштейн, все три стороны — оба клуба и 27-летний футболист — не против сделки. У Стерлинга через год заканчивается контракт с «Сити», новый не подписан, а конкуренция в группе атаки с приходом Эрлинга Холанна, Хулиана Альвареса и Келвина Филлипса станет еще выше.

Но, скорее всего, именно Рафинья станет первым приобретением «Челси» в новую эпоху — после ухода Романа Абрамовича и его команды и прихода Тодда Боэли с партнерами. Так что интересно вспомнить и сравнить, как начинали новые владельцы сейчас и в 2003 году, когда российский олигарх приобрел синих. Понятно, что сравнение во многом условно: сейчас совсем другая АПЛ, другой трансферный рынок и другие цены, есть финансовый фейр-плей, да и сам статус «Челси» серьезно изменился. Но его и не нужно воспринимать всерьез — так, летнее развлечение во время межсезонья.

Так вот, в первое трансферное окно при Абрамовиче «Челси» потратил на новичков 170 миллионов евро — это очень много даже по нынешним временам. На «Стэмфорд Бридж» переехали Эрнан Креспо, Дэмьен Дафф, Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту, Уэйн Бридж, Жереми Нджитап, Джо Коул, Глен Джонсон, Алексей Смертин. Кого-то, как Смертина, быстро отдали в аренду, кто-то, как Муту или Верон, стал грандиозным провалом, кто-то, как Макелеле или Джо Коул, оказались топ-покупками.

Алексей Смертин | Источник: Спорт-Экспресс

Первым же приобретением «Челси» эпохи Абрамовича стал Джонсон. Новость о смене владельца синих появилась 2 июля 2003 года, а 15 июля клуб купил у «Вест Хэма» 18-летнего на тот момент (19 ему исполнилось 23 августа) правого защитника за 8,3 миллиона евро.

Первое, что сделал Джонсон, перейдя в «Челси» и получив соответствующий контракт, — купил дом своей матери, которая воспитывала его одна вместе с младшим братом и старшей сводной сестрой и в какие-то моменты банально не имела крыши над головой. «У нее были трудные времена, непросто быть матерью-одиночкой с тремя детьми, да еще и не получая никакой поддержки от близких. Бывало, что нам негде было ночевать и мы останавливались в хостелах. Но маме все же удалось встать на ноги, получить права, и она возила меня на тренировки и матчи», — вспоминал Джонсон.

Первый сезон в «Челси» оказался для молодого игрока вполне удачным — 32 матча и четыре гола во всех турнирах. Но следующим летом «Челси» купил у «Порту» Паулу Феррейру, который и стал основным правым защитником на несколько лет вперед.

Тем не менее карьера Джонсона получилась вполне достойной — потеряв место в основе синих, он провел пару лет в «Портсмуте», откуда перешел в «Ливерпуль», где отыграл шесть сезонов (2009−2015). 54 матча за сборную Англии и участие в ЧЕ-2012 и ЧМ-2014 — тоже отличное достижение.

Но на момент своего перехода в «Челси» в 2003-м до статуса, который сейчас имеет Рафинья, Джонсон, конечно, не дотягивал. Даже если добавить к нему Жереми Нджитапа, который перешел из «Реала» на следующий день. Камерунец был крепким игроком, провел в Мадриде четыре года и дважды выиграл Лигу чемпионов — но до уровня Макелеле ему было далеко.