«Бавария» не отвечает на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовского

По данным источника, в «Барселоне» недовольны, что официальные лица «Баварии» не отвечают на телефонные звонки, когда звонит спортивный директор Матеу Алемани. Кроме того, отношения между «Баварией» и посредником Левандовского Пини Захави считаются разорванными.

Сообщается, что «Барселона» даже отправила предложение в Мюнхен «Бюрофаксом», своего рода заказным письмом, которое доставляется через испанскую почту.

Ранее Левандовски сообщил, что больше не хочет выступать за «Баварию» и хочет покинуть клуб. Его контракт с мюнхенцами действует до 2023 года.