Африканский футболист признался в любви к России

Адебайор рассказал, что был в России несколько раз на матчах Лиги чемпионов. «Мне нравится Москва. Здесь есть сходства с африканскими странами в плане менталитета», — поделился спортсмен. Он назвал российскую столицу одним из самых красивых городов в Европе.

Футболист также заявил, что считает русскую баню лучше турецкого или марокканского хамама. Адебайор добавил, что хотел бы провести отпуск с 12-летней дочерью в России.