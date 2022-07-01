«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Ришарлисона

Игрок перешёл из «Эвертона», в котором провёл четыре сезона, покинув «Уотфорд» летом 2018 года.

Официальной суммы сделки «ирисок» и «Тоттенхэма» пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 48 млн.

За «Эвертон» Ришарлисон провёл 152 матча и забил 52 мяча. Во время игры за «ирисок» Ришарлисон дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Сейчас у него 36 игр и 14 голов за национальную команду.