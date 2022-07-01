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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Ришарлисона

Атакующий футболист сборной Бразилии Ришарлисон официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2022

Игрок перешёл из «Эвертона», в котором провёл четыре сезона, покинув «Уотфорд» летом 2018 года.

Официальной суммы сделки «ирисок» и «Тоттенхэма» пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 48 млн.

За «Эвертон» Ришарлисон провёл 152 матча и забил 52 мяча. Во время игры за «ирисок» Ришарлисон дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Сейчас у него 36 игр и 14 голов за национальную команду.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Эвертон» занял в АПЛ 16-е место, на четыре очка оторвавшись от зоны вылета. «Тоттенхэм» стал четвёртым, благодаря чему выступит в Лиге чемпионов.

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