«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Ришарлисона
Атакующий футболист сборной Бразилии Ришарлисон официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Тоттенхэм Хотспур
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Атакующий футболист сборной Бразилии Ришарлисон официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Игрок перешёл из «Эвертона», в котором провёл четыре сезона, покинув «Уотфорд» летом 2018 года.
Официальной суммы сделки «ирисок» и «Тоттенхэма» пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 48 млн.
За «Эвертон» Ришарлисон провёл 152 матча и забил 52 мяча. Во время игры за «ирисок» Ришарлисон дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Сейчас у него 36 игр и 14 голов за национальную команду.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Эвертон» занял в АПЛ 16-е место, на четыре очка оторвавшись от зоны вылета. «Тоттенхэм» стал четвёртым, благодаря чему выступит в Лиге чемпионов.