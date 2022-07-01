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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Толиссо после пяти лет в «Баварии» вернулся в «Лион»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо подписал контракт с «Лионом», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт "Лиона"

Соглашение с 27-летним французом рассчитано до лета 2027 года. Последние пять сезонов игрок провел в «Баварии», куда перешел из «Лиона».

В минувшем сезоне Толиссо провел 22 матча за «Баварию», в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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