Мхитарян стал игроком «Интера»

Срок контракта с 33-летним хавбеком не уточняется. Мхитарян ранее с 2019 года выступал за римскую «Рому». В минувшем сезоне хавбек стал в составе римлян победителем Лиги конференций.

Мхитарян — обладатель Суперкубка Германии в составе дортмундской «Боруссии», обладатель Кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии и победитель Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед», лучший бомбардир в истории сборной Армении, карьеру в которой завершил в марте.