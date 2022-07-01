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14:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мхитарян стал игроком «Интера»

Бывший полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян перешел на правах свободного агента в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянской Серии А.

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Срок контракта с 33-летним хавбеком не уточняется. Мхитарян ранее с 2019 года выступал за римскую «Рому». В минувшем сезоне хавбек стал в составе римлян победителем Лиги конференций.

Мхитарян — обладатель Суперкубка Германии в составе дортмундской «Боруссии», обладатель Кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии и победитель Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед», лучший бомбардир в истории сборной Армении, карьеру в которой завершил в марте.

Также сообщается, что «Интер» пополнил камерунский вратарь Андре Онана, ранее выступавший за амстердамский «Аякс».

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