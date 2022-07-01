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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Мюллер: очарован лошадьми. Конь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, который вместе со своей супругой владеет конюшней, рассказал о своей любви к лошадям.

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Источник: Reuters

Он рассказал, чем они занимаются, какие процессы происходят. Кроме того, форвард пошутил про главное преимущество коней.

«Мы с женой и всё наше окружение абсолютно очарованы лошадьми. Аахен — это колыбель конного спорта, её можно сравнить с Лигой чемпионов. Для нас лошади — тема номер один в любой беседе. Мне нравится быть частью этого, это всегда весело.

Смотреть за тем, как лошади растут, переживать с ними различные моменты с самого их рождения очень увлекательно. Плюс лошадей в том, что они не говорят. Конь не скажет вечером: Ты сегодня не так хорошо поработал, почему ты снова не попал по воротам?» — цитирует Мюллера Bild.

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