Мюллер: очарован лошадьми. Конь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»

«Мы с женой и всё наше окружение абсолютно очарованы лошадьми. Аахен — это колыбель конного спорта, её можно сравнить с Лигой чемпионов. Для нас лошади — тема номер один в любой беседе. Мне нравится быть частью этого, это всегда весело.



Смотреть за тем, как лошади растут, переживать с ними различные моменты с самого их рождения очень увлекательно. Плюс лошадей в том, что они не говорят. Конь не скажет вечером: Ты сегодня не так хорошо поработал, почему ты снова не попал по воротам?» — цитирует Мюллера Bild.