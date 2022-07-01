Сенсацией закончился матч чемпиона КПЛ за лидерство в таблице
Туркестанский «Туран» и костанайский «Тобол» сыграли в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Туркестанский «Туран» и костанайский «Тобол» сыграли в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Тобол» в ранге действующего чемпиона Казахстана считался фаворитом в этом матче. В подтверждение этого участник Лиги чемпионов старался доминировать в этой встрече и создал ряд опасных моментов. Но «Туран», получивший накануне нового главного тренера, сумел нейтрализовать угрозы и дважды реализовать имеющиеся у себя моменты.
На 60-й минуте Шокан Абзалов открыл счет, а на 83-й Чиди Осучукву оформил солидный отрыв своего клуба. «Тобол» сумел размочить счет после того, как на 86-й минуте отличился Сергей Малый.
А на 100-й минуте костанайцы благодаря голу Душана Йованчича ушли от поражения.
«Тобол», набрав 24 очка смог обойти «Астану», а «Туран» набрал 16 очков и остался на десятой строчке.