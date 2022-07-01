Сенсацией закончился матч чемпиона КПЛ за лидерство в таблице

Источник: ФК "Туран"

«Тобол» в ранге действующего чемпиона Казахстана считался фаворитом в этом матче. В подтверждение этого участник Лиги чемпионов старался доминировать в этой встрече и создал ряд опасных моментов. Но «Туран», получивший накануне нового главного тренера, сумел нейтрализовать угрозы и дважды реализовать имеющиеся у себя моменты.

На 60-й минуте Шокан Абзалов открыл счет, а на 83-й Чиди Осучукву оформил солидный отрыв своего клуба. «Тобол» сумел размочить счет после того, как на 86-й минуте отличился Сергей Малый.

А на 100-й минуте костанайцы благодаря голу Душана Йованчича ушли от поражения.