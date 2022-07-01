«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»

В пятницу, 1 июля, вступает в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому самая популярная в мире платформа потокового аудио становится главным партнером клуба и официальным аудио партнером. Кроме того, в рамках сотрудничества шведская компания становится «титульным партнером» стадиона, который с сегодняшнего дня уже демонстрирует новую фреску с игроками первых женских и мужских футбольных команд Педри, Мария Леон, Ансу Фати, Алексия Путельяс, Обамеянг и Айтана Бонмати вместе с названием «Spotify Камп Ноу» в центре.

Отмечается, что это будет первый случай в истории, когда игроки женской команды «Барселоны» будут блистать на фасаде домашнего стадиона, и что у них будет тот же спонсор, что и у мужской команды.