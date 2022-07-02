Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:42 (мск), источник: Sport24

«Рома» объявила о переходе Флоренци в «Милан»

Защитник Алессандро Флоренци покинул «Рому». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист продолжит карьеру в «Милане».

Рома
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Напомним, что Флоренци был арендован «Миланом» у «Ромы» летом 2021 года с правом последующего выкупа за 4,5 млн евро.

Защитник в завершившемся сезоне провел за «Милан» 30 матчей, забил 2 гола и помог команде стать чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет с россонери трехлетний контракт.

 Русская гимнастка, показавшая себя без лифчика, выложила фото в обтягивающем боди: «Очень аппетитная фигура. Вау!»
Жена тренера сборной России Карпина откровенно высказалась о сексе на первом свидании, ответив на пикантный вопрос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь