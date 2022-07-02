«Рома» объявила о переходе Флоренци в «Милан»
Защитник Алессандро Флоренци покинул «Рому». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист продолжит карьеру в «Милане».
Рома
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Защитник Алессандро Флоренци покинул «Рому». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист продолжит карьеру в «Милане».
Напомним, что Флоренци был арендован «Миланом» у «Ромы» летом 2021 года с правом последующего выкупа за 4,5 млн евро.
Защитник в завершившемся сезоне провел за «Милан» 30 матчей, забил 2 гола и помог команде стать чемпионом Италии.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подпишет с россонери трехлетний контракт.