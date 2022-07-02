Холдинг «Ман Сити» покупает 80% акций «Палермо» за 13 млн евро. Это 11-й клуб в City Football Group

City Football Group завершает сделку по покупке клуба Серии B. По информации на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, холдинг приобретет 80% акций сицилийцев за 13 млн евро и бонусы в зависимости от результатов команды.

Сделка должна быть завершена в ближайшее время. Ожидается, что о покупке клуба объявят в понедельник на уже запланированной пресс-конференции.