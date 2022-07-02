Роналду уходит из «МЮ». Куда может перейти великий бомбардир?

Что случилось?

В субботу вечером максимально респектабельное британское издание The Times бомбануло материалом с пометкой «эксклюзив»: по его информации, Криштиану Роналду обратился к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой отпустить его в другую команду этим летом, если в клуб поступит достойное предложение.

37-летний португалец очень хочет играть в Лиге чемпионов, тогда как «МЮ» в следующем сезоне будет выступать только в Лиге Европы. Криштиану считает, что у него осталось три-четыре года выступлений на высоком уровне, и он хочет использовать их максимально продуктивно. Роналду — лучший бомбардир Лиги чемпионов в истории (140 голов в 183 матчах, плюс у него 42 ассиста). На протяжении всей карьеры он выступал только в этом турнире, победителем которого становился пять раз (2008 с «МЮ», 2014, 2016−2018 — с «Реалом»).

И почти сразу же аналогичная новость появилась на The Athletic — ресурсе, который почти не ошибается с инсайдами, а один из авторов заметки Дэвид Орнштейн — один из самых авторитетных инсайдеров Британии и Европы. Там тоже утверждается, что Криш обратился к руководству «МЮ», сказав, что хотел бы уйти этим летом, если будет достойное предложение.

То есть о желании португальца сменить клуб сообщили два источника, которым вполне можно доверять. А если учесть, что подобные слухи гуляли на протяжении последней пары недель, то, кажется, что у нас есть безусловный фаворит на звание «Главная летняя трансферная сага-2022».

Кто претендует на Роналду ?

Когда только появились первые новости на эту тему, пусть изначально казавшиеся просто вбросами, то в качестве приоритетного варианта называлась «Бавария». Об этом, в частности, писала испанская AS. В Мюнхене Криш должен был заменить рвущегося в «Барселону» Роберта Левандовски. Но потом, если верить немецкому Sport1, в «Баварии» отказались от этой идеи. Якобы клубных боссов смущает дисбаланс, который Роналду может внести в жизнь раздевалки — это, в частности, касается его зарплаты, которая была бы куда больше, чем у всех остальных, что разрушило бы тщательно выстраиваемый баланс.

На прошлой неделе все тот же The Athletic сообщал, что агент португальца Жорже Мендеш встречался в Лондоне с новым владельцем «Челси» Тоддом Боэли. Впрочем, Мендеш ведет дела большого числа топовых футболистов, так что разговор на встрече шел не только о Криштиану. Но, в принципе, подписание португальца стало бы мощнейшим имиджевым ходом со стороны Боэли. Да и главный тренер синих Томас Тухель, как показала его работа в «ПСЖ», умеет находить контакт с игроками такой величины.

По информации The Athletic, в число интересующихся Криштиану входит и итальянский «Наполи».

Всегда есть красивый вариант с возвращением в родной «Спортинг» — клуб из Лиссабона может предоставить звездному воспитаннику лигочемпионский футбол.

А вот в «ПСЖ» мы Криша почти наверняка не увидим. Там уже есть Лео Месси и Неймар, от которого в Париже не прочь избавиться, плюс Килиан Мбаппе, которому при переподписании контракта обещали ведущую роль в проекте, в том числе в раздевалке. Плюс президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недавно заявил о смене курса, отказе от роскоши, ставке на молодых и голодных и все в таком духе.

Впрочем, нужно приготовиться к тому, что теперь новости о будущем Роналду мы будем видеть каждый день и в большом количестве.

Какие еще проблемы могут быть с трансфером Криштиану ?

Совершенно точно не сумма трансфера. Роналду 37 лет и у него остался год по контракту с «МЮ». Который прошлым летом купил португальца у «Ювентуса» за 15 миллионов евро плюс бонусы, которые могли составить до 8 миллионов евро. Более чем посильная сумма.

Главная проблема — зарплата Криштиану. Данные о его окладе в «МЮ» разнятся, но нижняя граница — это 385 тысяч фунтов в неделю, о которых писала The Daily Mail. Но были сведения и о 480 тысячах фунтов. Но в любом случае это много: 385 тысяч фунтов в неделю — это 20 миллионов фунтов в год (23,5 миллиона евро по нынешнему курсу). И нужно учесть то, что, переходя из «Ювентуса» в «МЮ», Роналду пошел на сокращение зарплаты на 6 миллионов фунтов в год.

Готов ли он подвинуться еще? Например, условные «Наполи» или «Спортинг» такие деньги точно не потянут. При этом понятно, что приход Роналду максимально прокачивает ваш бизнес, маркетинговый и медийный потенциал.