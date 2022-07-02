«Барселона» представит Кессиэ в среду, Кристенсена — в четверг
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, сообщил, когда представит первых новичков.
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, сообщил, когда представит первых новичков.
Глава клуба объявил о том, что хавбек Франк Кессиэ и защитник Андреас Кристенсен будут представлены в качестве новых футболистов «блауграны» на следующей неделе — в среду и четверг соответственно.
Оба игрока переходят в каталонскую команду в качестве свободных агентов. У Кессиэ истек срок контракта с «Миланом», у Кристенсена — с «Челси».