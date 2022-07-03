«ПСЖ» отказался от предложения подписать контракт с Роналду

По информации источника, представители португальца выходили на руководство французского клуба с предложением о переходе 37-летнего футбооиста в клуб, но получили отказ. Сообщается, что Ронаду заинтересовался «Челси», но лондонский клуб пока не вел переговоров.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.