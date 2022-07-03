«Арсенал» в ближайшее время объявит о трансфере Жезуса. Все документы подписаны
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус в ближайшее время станет игроком «Арсенала».
Манчестер Сити
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус в ближайшее время станет игроком «Арсенала».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, клубы уже оформили все необходимые документы для осуществления сделки.
«Канониры» заплатят за форварда 45 млн фунтов, контракт с 25-летним футболистом будет рассчитан до 2027 года. Недавно Жезус уже успешно прошел медицинское осбледование в Лондоне.
В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити».