Футболистов «Милана» наказали за оскорбления в адрес «Интера»
Федерация футбола Италии наказала четырех футболистов «Милана» за оскорбительный баннер, который был адресован «Интеру».
Федерация футбола Италии наказала четырех футболистов «Милана» за оскорбительный баннер, который был адресован «Интеру».
Общий штраф составил € 21 тыс.
Во время проезда футболистов «Милана» на чемпионском автобусе по улицам Милана по случаю победы в чемпионате Италии в руках у Мика Меньяна и Раде Крунича был замечен баннер. Тео Эрнандес скандировал кричалки, а Сандро Тонали надел футболку с обидной надписью в сторону «нерадзурри».
«Засуньте Кубок Италии себе в задницу», — гласил текст на баннере, который был посвящён действующему победителю этого турнира — «Интеру».
С большой долей вероятности этот баннер является отсылкой на аналогичный текстовый перформанс от Массимо Амброзини после успеха в Лиге чемпионов в 2007 году, который был обращён к «Интеру», выигравшему тогда Серию А. Текст баннера был идентичен нынешнему.