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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:22 (мск), источник: Sport24

«Она готова на все». Шакира угрожает раскрыть тайны личной жизни Пике, которые нанесут ущерб его репутации

История с расставанием защитника «Барселоны» Жерара Пике и певицы Шакиры набирает обороты.

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Источник: Sport24

Как сообщалось ранее, Шакира хотела увезти двух их общих сыновей в Майами, но Пике был против. Такая позиция футболиста вызвала гнев у певицы, и теперь она ищет компромат на бывшего возлюбленного, сообщает Marca.

По данным источника, Шакира пригрозила раскрыть некоторые секреты Жерара и подробности его личной жизни, ранее неизвестные широкой общественности.

«Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться. Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. У нее теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении. Есть некоторые сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным к этому делу. Она знает вещи, которые сильно его ранят, и не только в отношении семейных дел», — приводит Marca слова осведомленного источника.

Те, кто хорошо знают Шакиру, утверждают, что Пике «нажил себе нежелательного врага». Сам футболист также осознает, какой ущерб певица может нанести его репутации.

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