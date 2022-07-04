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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:28 (мск), источник: ТАСС

Футболист Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Нападающий является четырехкратным чемпионом Англии.

Манчестер Сити
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: "Арсенал"

ТАСС, 4 июля. Бразильский нападающий Габриэл Жезус перешел из английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Манчестер Сити».

«Было приятно играть за “Манчестер Сити”, — сказал Жезус. — Я чувствую, что сейчас стал лучшим игроком, чем когда я пришел, и выиграть 11 трофеев было потрясающе. Четыре титула чемпиона Англии особенно важны для меня. Я хочу поблагодарить всех в “Сити” — тренера, моих товарищей по команде и болельщиков — за всю поддержку, которую они оказывали мне в течение последних пяти с половиной лет».

«Габриэл — фантастический профессионал, и я хочу поблагодарить его за то, что он дал “Манчестер Сити” с тех пор, как пришел сюда в 2017 году. Его тяжелая работа и преданность этому клубу не подлежат сомнению. Он был блестящим игроком, и я не сомневаюсь, что его дальше ждет успех», — сказал спортивный директор команды Чики Бегиристайн.

Жезусу 25 лет, всего он провел за «Манчестер Сити» 236 матчей, в которых забил 95 голов и отметился 46 результативными передачами. Нападающий является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии в составе «Палмейраса», а также четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным победителем Суперкубка Англии и обладателем Кубка Англии.

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