Футболист Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

ТАСС, 4 июля. Бразильский нападающий Габриэл Жезус перешел из английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Манчестер Сити».

«Было приятно играть за “Манчестер Сити”, — сказал Жезус. — Я чувствую, что сейчас стал лучшим игроком, чем когда я пришел, и выиграть 11 трофеев было потрясающе. Четыре титула чемпиона Англии особенно важны для меня. Я хочу поблагодарить всех в “Сити” — тренера, моих товарищей по команде и болельщиков — за всю поддержку, которую они оказывали мне в течение последних пяти с половиной лет».

«Габриэл — фантастический профессионал, и я хочу поблагодарить его за то, что он дал “Манчестер Сити” с тех пор, как пришел сюда в 2017 году. Его тяжелая работа и преданность этому клубу не подлежат сомнению. Он был блестящим игроком, и я не сомневаюсь, что его дальше ждет успех», — сказал спортивный директор команды Чики Бегиристайн.