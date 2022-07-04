«Манчестер Сити» официально представил англичанина Калвина Филлипса

Контракт подписан на шесть лет. Келвин взял в новом клубе четвертый номер.

Рыночная стоимость Филлипса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Он является воспитанником «Лидс Юнайтед» и провел за клуб 233 матча, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач и выиграл с ним Чемпионшип. В составе сборной Англии Калвин Филлипс успел провести 22 матча, дойдя с ней до финала чемпионата Европы-2022, где они в серии пенальти проиграли сборной Италии.