Футболист Кессье подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года
Полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента.
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Полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента.
ТАСС, 4 июля. Ивуарийский полузащитник Франк Кессье подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона» до 2026 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.
Кессье перешел в «Барселону» на правах свободного агента после того, как у игрока истек срок соглашения с итальянским «Миланом». Сообщается, что контракт с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2026 года с условием выкупа в размере €500 млн.
Кессье 25 лет, в составе «Милана» он стал чемпионом Италии. Также футболист выступал за «Аталанту», «Чезену» и ивуарийскую «Стеллу д'Аджаме».
«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании в прошедшем сезоне.