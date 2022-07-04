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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:51 (мск), источник: ТАСС

Футболист Кессье подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года

Полузащитник перешел в испанский клуб на правах свободного агента.

Барселона
МиланЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Барселоны"

ТАСС, 4 июля. Ивуарийский полузащитник Франк Кессье подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона» до 2026 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Кессье перешел в «Барселону» на правах свободного агента после того, как у игрока истек срок соглашения с итальянским «Миланом». Сообщается, что контракт с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2026 года с условием выкупа в размере €500 млн.

Кессье 25 лет, в составе «Милана» он стал чемпионом Италии. Также футболист выступал за «Аталанту», «Чезену» и ивуарийскую «Стеллу д'Аджаме».

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании в прошедшем сезоне.

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