Футболист Кессье подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года

ТАСС, 4 июля. Ивуарийский полузащитник Франк Кессье подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона» до 2026 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Кессье перешел в «Барселону» на правах свободного агента после того, как у игрока истек срок соглашения с итальянским «Миланом». Сообщается, что контракт с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2026 года с условием выкупа в размере €500 млн.