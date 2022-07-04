Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Эриксен изъявил желание играть за «Манчестер Юнайтед» и готов заключить с ними трехлетний контракт. Осталось лишь пройти медицинский осмотр и окончательно оформить контракт.
Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Вторую часть сезона датчанин провел за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четырех результативные передачи. За сборную в этом сезоне Кристиан провел два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.