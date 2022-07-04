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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владельцы «Манчестер Сити» рассказали, почему инвестируют в «Палермо»

Член совета директоров City Football Group Альберто Галасси рассказал, почему группа решила инвестировать в «Палермо».

Манчестер Сити
ПалермоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели контрольный пакет акций итальянского клуба.

— Это был простой выбор. У City Football Group не было собственного клуба в Италии, местные болельщики потрясающие и известны во всем мире. Мы сделали этот выбор перед плей-офф. Мы бы выбрали «Палермо» независимо от спортивного результата«. “Палермо” вышли в серию В после победы над “Падовой” в плей-офф серии С. Это великий клуб с великим президентом, который остается у руля, — цитирует Галасси Sky Sport Italia.

Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.

City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».

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