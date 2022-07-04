Владельцы «Манчестер Сити» рассказали, почему инвестируют в «Палермо»

— Это был простой выбор. У City Football Group не было собственного клуба в Италии, местные болельщики потрясающие и известны во всем мире. Мы сделали этот выбор перед плей-офф. Мы бы выбрали «Палермо» независимо от спортивного результата«. “Палермо” вышли в серию В после победы над “Падовой” в плей-офф серии С. Это великий клуб с великим президентом, который остается у руля, — цитирует Галасси Sky Sport Italia.