Владельцы «Манчестер Сити» рассказали, почему инвестируют в «Палермо»
Член совета директоров City Football Group Альберто Галасси рассказал, почему группа решила инвестировать в «Палермо».
Член совета директоров City Football Group Альберто Галасси рассказал, почему группа решила инвестировать в «Палермо».
Ранее владельцы «Манчестер Сити» приобрели контрольный пакет акций итальянского клуба.
— Это был простой выбор. У City Football Group не было собственного клуба в Италии, местные болельщики потрясающие и известны во всем мире. Мы сделали этот выбор перед плей-офф. Мы бы выбрали «Палермо» независимо от спортивного результата«. “Палермо” вышли в серию В после победы над “Падовой” в плей-офф серии С. Это великий клуб с великим президентом, который остается у руля, — цитирует Галасси Sky Sport Italia.
Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.
City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».