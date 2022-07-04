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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ присмотрел игрока из европейского чемпионата

Полузащитник сборной Узбекистана Шохбоз Умаров продолжит карьеру в казахстанском клубе «Ордабасы», передает корреспондент Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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По информации телеграм-канала «Ухо», 23-летний футболист завершит сезон в КПЛ.

«Шохбоз Умаров продолжит карьеру в “Ордабасы”, — пишет источник. — Аренда до конца сезона».

Умаров переедет в казахстанскую лигу из Беларуси, где выступал за «Энергетик-БГУ» и БАТЭ. Помимо позиции центрального полузащитника, футболист может сыграть крайнего нападающего.

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