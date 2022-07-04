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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Крупная победа вывела «Ордабасы» в топ-3 КПЛ

«Ордабасы» на своем поле обыграл «Каспий» и вошел в тройку лидеров КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
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Источник: ФК "Ордабасы"

Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед после голов Всеволода Садовского (20 минута) и Эльхана Астанова (31).

После перерыва третий мяч «Ордабасы» был отменен из-за офсайда, а затем Руан Телеш (76) сократил отставание после результативного удара с пенальти.

Через пять минут хозяева поля снова оторвались, когда воспользовались неуверенной игрой вратаря соперников: Муроджон Халматов (80) забил третий гол. На 87-й минуте 18-летний футболист оформил дубль.

Этот результат вернул «Ордабасы» в топ-3: с 26 очками клуб из Шымкента догнал «Актобе», а на первом месте идет «Астана» (27 очков).

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