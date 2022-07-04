Крупная победа вывела «Ордабасы» в топ-3 КПЛ
«Ордабасы» на своем поле обыграл «Каспий» и вошел в тройку лидеров КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
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«Ордабасы» на своем поле обыграл «Каспий» и вошел в тройку лидеров КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед после голов Всеволода Садовского (20 минута) и Эльхана Астанова (31).
После перерыва третий мяч «Ордабасы» был отменен из-за офсайда, а затем Руан Телеш (76) сократил отставание после результативного удара с пенальти.
Через пять минут хозяева поля снова оторвались, когда воспользовались неуверенной игрой вратаря соперников: Муроджон Халматов (80) забил третий гол. На 87-й минуте 18-летний футболист оформил дубль.
Этот результат вернул «Ордабасы» в топ-3: с 26 очками клуб из Шымкента догнал «Актобе», а на первом месте идет «Астана» (27 очков).