Крупная победа вывела «Ордабасы» в топ-3 КПЛ

Источник: ФК "Ордабасы"

Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед после голов Всеволода Садовского (20 минута) и Эльхана Астанова (31).

После перерыва третий мяч «Ордабасы» был отменен из-за офсайда, а затем Руан Телеш (76) сократил отставание после результативного удара с пенальти.

Через пять минут хозяева поля снова оторвались, когда воспользовались неуверенной игрой вратаря соперников: Муроджон Халматов (80) забил третий гол. На 87-й минуте 18-летний футболист оформил дубль.