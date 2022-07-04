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4 июля, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает The Telegraph.

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Источник: Спорт РИА Новости

Издание не называет имя игрока, но отмечает, что ему около 20 лет и он широко известен. Уточняется, что спортсмен был арестован утром понедельника в северной части Лондона.

Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа. Издание отмечает, что игрок имеет шансы сыграть в составе своей сборной на чемпионате мира в Катаре.

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