СМИ: футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает The Telegraph.
Издание не называет имя игрока, но отмечает, что ему около 20 лет и он широко известен. Уточняется, что спортсмен был арестован утром понедельника в северной части Лондона.
Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне.
Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа. Издание отмечает, что игрок имеет шансы сыграть в составе своей сборной на чемпионате мира в Катаре.