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09:52 (мск), источник: Sport24

Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны» Лапортой

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает AS.

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Источник: Reuters

По данным источника, они встретилась в понедельник вечером за ужином, и на повестке дня стояла перспектива подписать Роналду. Каталонцы проявляли интерес к Роналду еще прошлым летом после ухода Лионеля Месси, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.

Сейчас же они нацелились на переход нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, но немецкий клуб не желает продавать поляка и требует плату за трансфер в размере около 50 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Роналду будет получать огромную зарплату, он может быть более доступным вариантом, чем Левандовски.

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