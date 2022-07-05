Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны» Лапортой

По данным источника, они встретилась в понедельник вечером за ужином, и на повестке дня стояла перспектива подписать Роналду. Каталонцы проявляли интерес к Роналду еще прошлым летом после ухода Лионеля Месси, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.

Сейчас же они нацелились на переход нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, но немецкий клуб не желает продавать поляка и требует плату за трансфер в размере около 50 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Роналду будет получать огромную зарплату, он может быть более доступным вариантом, чем Левандовски.