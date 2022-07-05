«Бавария» заигралась. Надменность клуба не приведёт ни к чему хорошему

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски — главная трансферная цель «Барселоны» в это межсезонье. Сам поляк не скрывает своего желания покинуть Мюнхен и перебраться в Каталонию, где его интригует выступление под руководством главного тренера Хави. Единственный камень преткновения — позиция «Баварии», с которой Роберта связывает ещё один год контрактных обязательств.

Идеализировать Левандовского не стоит. Роберт не хочет ждать следующего лета для получения статуса свободного агента. По сути, бесцеремонно пренебрегает интересами «Баварии», которая давно дала понять, что видит его частью команды в следующем сезоне. Желание мюнхенцев проучить Левандовского можно понять. Однако в последнее время «Бавария» ведёт себя слишком надменно по отношению к Роберту и «Барселоне». Нужно знать меру, иначе это не приведет ни к чему хорошему для немецкого клуба.

Как развивалась сага Левандовского

В начале июня Левандовски публично заявил о желании покинуть «Баварию», хотя слухи об этом ходили уже очень давно.

«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать. Во мне что-то угасло — и с этим невозможно справиться. Это не компенсировать, даже оставаясь профессионалом. Думаю, в этой ситуации нужно найти решение, которое устроит обе стороны. Не должно быть одностороннего решения. Какой игрок захочет перейти в “Баварию”, зная, что с ним может случиться нечто подобное? Где лояльность и уважение? Я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил замечательных людей и хотел бы, чтобы это так и осталось в моей голове. “Баварии” лучше инвестировать деньги, которые они могут получить, чем держать меня до конца контракта. Речь о поиске лучшего решения для всех», — говорил Левандовски.

Можно возразить Левандовскому — доработай контракт и затем сам распоряжайся своей судьбой в качестве свободного агента. Но ситуация слишком сложная, чтобы однозначно винить во всём только Роберта. Звёзды время от времени хотят сменить клуб. Левандовски чувствует, что дал «Баварии» всё, что мог. Зачем удерживать его силой?

Конечно, «Бавария» не обязана моментально удовлетворять требования 33-летнего форварда. В Мюнхене решили проучить игрока и «Барселону», которая его переманивает. Вот только при этом заигрались и сами выставили себя не в лучшем свете.

После резонансных заявлений Левандовского «Барселона» и «Бавария» начали контактировать по поводу трансфера. Изначально «Барса» хотела выкупить Роберта за € 30 млн. «Бавария» справедливо посчитала эту сумму слишком низкой и подняла ценник до € 40 млн. Каталонцы были готовы заплатить указанные деньги, но в ответ получили новое требование — € 50 млн.

«Барселона», по сообщениям СМИ, выразила готовность отдать даже € 50 млн и надеялась, что «Баварию» убедит это предложение. Но мюнхенцы резко изменили позицию. Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что Левандовски отработает контракт до конца, а другие варианты вообще не рассматриваются. А уже через пару дней Sky Sports сообщил, что мюнхенцы снова готовы продать форварда, но не меньше чем за € 60 млн. Стало отчётливо ясно, чем занимаются в Мюнхене.

«Бавария» сознательно издевается над «Барселоной»

«Бавария» хорошо знает о финансовых проблемах «Барсы», где в данный момент на счету каждый миллион евро. Ощущение, что мюнхенцы решили поиздеваться над каталонцами, используя ситуацию с Левандовским. «Барселона» считает € 60 млн за Роберта завышенной ценой из-за его возраста и истекающего контракта. Весьма справедливые замечания. «Барса» готова отдать до € 50 млн, что уже является достаточно щедрой компенсацией с учётом желания игрока покинуть Германию.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно пообщался с Левандовским и его агентом Пини Захави по телефону. Заверил их, что сделает всё возможное для осуществления трансфера игрока в «Барсу». Также президент сине-гранатовых попросил Левандовского и Захави проявить терпение. Роберт ответил Лапорте, что хотел бы, чтобы сделка была закрыта до 12 июля. Иначе ему придётся начать предсезонку с «Баварией». Лапорта сказал, что осуществить это будет непросто, но он постарается. Вот только все старания каталонцев могут быть тщетны из-за надменности «Баварии».

По данным Suddeutsche Zeitung, мюнхенцы не отвечают на звонки, поступающие от директора «Барселоны» Матеу Алемани. Из-за этого боссы каталонцев были вынуждены воспользоваться бюрофаксом, чтобы выслать предложение по форварду. Кроме того, сложности возникли и в отношениях «Баварии» с Пини Захави.

Утверждается, что они испорчены. Пока всё идёт к тому, что Левандовскому придётся приступить к предсезонным тренировкам с «Баварией» 12 июля.

Следует отдать должное Лапорте, который пытается задобрить «Баварию» с помощью комплиментов.

«Большинство футболистов хотят играть за “Барсу”, но у клубов, которым эти игроки принадлежат, есть на этот счёт своё мнение, и всё это становится частью переговорного процесса. Конечно, мы знаем, что Левандовски — отличный футболист, но я буду сдержан в комментариях по поводу его возможного перехода. Мы ценим его публичные заявления насчёт желания перейти к нам. Мы польщены, но должны с уважением относиться к такому клубу, как “Бавария” — одному из лучших в мире», — сказал Лапорта в интервью L'Esportiu de Catalunya.

Пока со стороны «Баварии» уважения не просматривается, но, возможно, немцы в какой-то момент поубавят гордыню.

«Баварии» стоит посмотреть на пример Садио Мане и учесть мнение остальных игроков.

Недавно «Бавария» осуществила трансфер игрока, который оказался в похожем с Левандовским положением. Речь о Садио Мане. Сенегальский форвард тоже давно дал понять, что хочет покинуть «Ливерпуль» за год до истечения контракта. Согласие на переход в «Баварию» Мане дал ещё в мае. Изначальное предложение мюнхенцев «Ливерпуль» не устроило, но в итоге стороны договорились. Англичане согласились на € 32 млн (€ 40,5 млн с учётом бонусов), хотя могли повести себя так же, как и «Бавария» по отношению к «Барселоне». Немцам наверняка было бы очень неприятно регулярно оказываться «отфутболенными». А ведь в такое же положение они постоянно ставят «Барсу».

Истинные намерения «Баварии» в отношении Левандовского на 100% не ясны. Почётный президент мюнхенцев Ули Хёнесс на днях неожиданно заявил, что ничего не знает о предложениях «Барселоны» и каталонцам вообще можно не утруждаться — Левандовского они не получат. Хотя здравый смысл рано или поздно должен возобладать.

«Бавария» уже достаточно измотала Левандовского в моральном плане. И продолжает это делать, но всему есть предел. Никакой мотивации играть за мюнхенцев у поляка нет. В конечном счёте его должны отпустить в «Барселону» за относительно адекватную компенсацию (меньше € 60 млн). Руководство «Баварии» среди прочих факторов должно учитывать и мнение остальных игроков команды.

Футболисты «Баварии» недовольны поведением Левандовского. По данным The Athletic, желание поляка покинуть клуб уже пару месяцев обсуждается внутри коллектива. Игроки мюнхенского клуба ожидают, что нападающий уйдёт этим летом. При этом некоторые футболисты устали от того, как Левандовски ведёт себя в публичном пространстве, и не очень довольны его эгоизмом на поле. После заявлений Роберта в команде есть сомнения относительно того, что ему можно доверять. В «Баварии» не верят, что, если Левандовски останется, получится восстановить командный дух. Поэтому его уход считают разумным решением проблемы.

Оставлять немотивированного Левандовского на следующий сезон — вредить самим себе. Сейчас многим игрокам «Баварии» не нравится поведение Роберта, но условные Серж Гнабри или Лерой Зане когда-то теоретически могут оказаться на его месте. В голове они будут держать пример Роберта, к которому сейчас проявляется большое неуважение со стороны «Баварии». Интересы клуба должны стоять во главе угла, но совсем уж ни во что не ставить звёзд — неправильно. Роберт восемь лет верой и правдой служил «Баварии», только в прошлом сезоне забил 50 голов в 46 матчах во всех турнирах. Если мюнхенцы продолжат гнуть издевательскую линию поведения в отношении форварда, то репутация клуба пострадает. Ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе это не приведёт.