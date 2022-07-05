Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:30
Шэмрок Роверс
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
21:45
Шкупи
Линколн
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду заинтересован в переходе в «Челси» из «МЮ». Лондонцы еще не решили, делать ли предложение

Криштиану Роналду заинтересован в переходе в «Челси» из «Манчестер Юнайтед».

Челси
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Лондонскому клубу сообщили, что 37-летний форвард хотел бы перейти, но «Челси» пока не решил, делать ли официальное предложение о трансфере, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Агент португальца Жорже Мендеш контактировал с совладельцем «Челси» Тоддом Боэли, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора «синих». Боэли привлекает вариант с приглашением такого значимого футболиста, как Роналду, хоть он и находится на заключительном этапе карьеры.

Однако в «Челси» есть сомнения по поводу того, что идея о перестройке линии атаки с участием Роналду привлечет Томаса Тухеля.

Также лондонскому клубу сообщили, что форвард «ПСЖ» Неймар доступен для трансфера, но Тухель выступил против этой сделки. Он хочет усилить атаку «Челси» с помощью других футболистов.

«Бавария» и «ПСЖ» рассматривались в качестве возможных вариантов продолжения карьеры Роналду.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии. Вариант с переходом португальца в «Челси» не рассматривают, так как не хотят усиливать конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет — «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками.

Игривое лето Роналду: целуется в клубе с Джорджиной, танцует в тиктоке и оплачивает ремонт после аварии Bugatti.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь