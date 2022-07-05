Роналду заинтересован в переходе в «Челси» из «МЮ». Лондонцы еще не решили, делать ли предложение

Лондонскому клубу сообщили, что 37-летний форвард хотел бы перейти, но «Челси» пока не решил, делать ли официальное предложение о трансфере, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Агент португальца Жорже Мендеш контактировал с совладельцем «Челси» Тоддом Боэли, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора «синих». Боэли привлекает вариант с приглашением такого значимого футболиста, как Роналду, хоть он и находится на заключительном этапе карьеры.

Однако в «Челси» есть сомнения по поводу того, что идея о перестройке линии атаки с участием Роналду привлечет Томаса Тухеля.

Также лондонскому клубу сообщили, что форвард «ПСЖ» Неймар доступен для трансфера, но Тухель выступил против этой сделки. Он хочет усилить атаку «Челси» с помощью других футболистов.

«Бавария» и «ПСЖ» рассматривались в качестве возможных вариантов продолжения карьеры Роналду.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии. Вариант с переходом португальца в «Челси» не рассматривают, так как не хотят усиливать конкурента в борьбе за Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет — «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками.