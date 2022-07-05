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14:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино

«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Наш клуб подтверждает, что мы завершили сотрудничество с Почеттино. Мы благодарим Маурисио и его тренерский штаб за работу и желаем им всего наилучшего», — говорится в заявлении парижан.

Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, под руководством 50-летнего аргентинца команда выиграла чемпионат Франции, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сегодня, 5 июля сообщалось, что «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, на которой с большой долей вероятности будет объявлено о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды.

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