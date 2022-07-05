«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино

«Наш клуб подтверждает, что мы завершили сотрудничество с Почеттино. Мы благодарим Маурисио и его тренерский штаб за работу и желаем им всего наилучшего», — говорится в заявлении парижан.

Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, под руководством 50-летнего аргентинца команда выиграла чемпионат Франции, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.