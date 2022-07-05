Де Лигт устно согласился перейти в «Баварию». В 2019-м он хотел туда, а не в «Ювентус»

Де Лигт с юных лет симпатизирует «Баварии», а потому клубу даже не пришлось убеждать его. Летом 2019 года он хотел перейти в «Баварию», а не в «Ювентус», однако трансфер сорвался из-за высокой трансферной стоимости игрока, которому в тот момент было 19 лет.