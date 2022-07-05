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14:58 (мск), источник: Sports.Ru

Де Лигт устно согласился перейти в «Баварию». В 2019-м он хотел туда, а не в «Ювентус»

Защитник Маттейс де Лигт хочет перейти в «Баварию» из «Ювентуса». Как утверждает Sport1.de, игрок сборной Нидерландов уже дал устное согласие на переход в мюнхенский клуб.

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Источник: AP 2022

Де Лигт с юных лет симпатизирует «Баварии», а потому клубу даже не пришлось убеждать его. Летом 2019 года он хотел перейти в «Баварию», а не в «Ювентус», однако трансфер сорвался из-за высокой трансферной стоимости игрока, которому в тот момент было 19 лет.

В ближайшие дни спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич планирует начать переговоры с «Ювентусом» о трансфере защитника. Итальянский клуб, как уже сообщалось, хочет за-де Лигта минимум 80 млн евро.

Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника, присоединившегося к «Юве» летом 2019 года, можно изучить здесь.

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