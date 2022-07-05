Де Йонг получит от «Барсы» 21 млн евро в следующем сезоне, если не уйдет. В сезоне-2023/24 — 27,7 млн евро

Возможный уход хавбека — это прежде всего экономический, а не спортивный вопрос, так как «Барселона» должна будет выплатить ему крупные суммы за 4 сезона, оставшиеся по действующему контракту.

Как утверждает Marca, ссылаясь на контракт-де Йонга, оказавшийся в распоряжении редакции, за этот период «Барселона» должна будет заплатить 88,58 млн евро фиксированной зарплаты и бонусов за лояльность. Также Френки может получить 8 млн евро бонусов (по 2 млн евро за каждый из оставшихся по контракту сезонов), если проведет 60% матчей «Барсы». Еще в контракте-де Йонга прописаны бонусы за командные достижения. В случае выхода «Барсы» в финал Лиги чемпионов в каждом из оставшихся четырех сезонов Френки может получить 12,8 млн евро (3,2 млн евро за каждый сезон).

Когда Френки подписал контракт с «Барселоной» в 2019 году, его фиксированная зарплата составляла 14 млн евро. Во втором сезоне в клубе ему пришлось пойти на снижение зарплаты, так как началась пандемия коронавируса. Френки отказался от большой части зарплаты, и «Барса» должна выплатить ему ее в последующие сезоны.

В качестве бонуса за лояльность полузащитник может получить 15,58 млн евро.

Из-за отложенных в связи с пандемией выплат и бонусов за лояльность в ближайшие два сезона «Барса» должна будет выплатить Френки очень крупные суммы. Если в прошлом сезоне игрок получил 9 млн евро, то в следующем должен получить в два раза больше. Кроме того, он получит 3 млн евро бонуса. Таким образом, в следующем сезоне «Барса» должна выплатить почти 21 млн евро. В сезоне-2023/24 каталонский клуб должен будет заплатить-де Йонгу 27,7 млн евро без учета бонусов. Это не окончательная сумма — в случае успехов «Барсы» она может еще возрасти.

В первом сезоне после начала коронавируса «Барса» сократила все зарплаты на 12%. Френки получил 12,32 млн евро вместо 14 млн. Последствия пандемии по-прежнему ощущались, и поэтому «Барса» продолжила снижать зарплаты. В результате-де Йонг продлил контракт на два сезона, договорившись о том, что клуб компенсирует все отложенные выплаты, пока будет действовать это соглашение. По новому соглашению в сезоне-2020/21 де Йонг получил 3 млн евро, а в сезоне-2021/22 — 9 млн.