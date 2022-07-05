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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«ПСЖ» представил нового главного тренера

Новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» стал французский специалист Кристоф Гальтье. Клуб представил его на своем официальном сайте.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

55-летний Гальтье сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино, об отставке которого стало известно ранее 5 июля. Контракт француза с «ПСЖ» составлен по схеме «2+1».

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил «Ниццей». По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны. Гальтье ранее тренировал французские «Сент-Этьен» и «Лилль». На его счету победы в чемпионате страны и Кубке французской лиги.

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