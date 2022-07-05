«ПСЖ» представил нового главного тренера

55-летний Гальтье сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино, об отставке которого стало известно ранее 5 июля. Контракт француза с «ПСЖ» составлен по схеме «2+1».

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил «Ниццей». По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны. Гальтье ранее тренировал французские «Сент-Этьен» и «Лилль». На его счету победы в чемпионате страны и Кубке французской лиги.