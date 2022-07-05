В «Фиорентине» высказались о будущем Кокорина
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал будущее российского нападающего Александра Кокорина.
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал будущее российского нападающего Александра Кокорина.
Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем сайте.
Праде заявил, что попытка расторгнуть контракт с 31-летним футболистом прошла не очень хорошо. Он выразил надежду, что клуб и игрок смогут прийти к соглашению и добавил, что у Кокорина есть предложения от российских команд. Праде добавил, что ясность наступит в ходе тренировочных сборов «фиалок».
В минувшем сезоне российский форвард принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». До 2017 года он привлекался к играм за национальную команду. В составе сборной России он провел 47 матчей и забил 12 мячей.