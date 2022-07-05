Вместо чемпионата — за решетку: в Англии футболиста обвинили в насилии

Пока имя подозреваемого держится в тайне, общественность требует раскрыть его личность, так как футболисты ничем не отличаются от обычных людей. «МК» рассказывает подробности этого шокирующего дела.

Поздно вечером 4 июля ленты мировых новостных агентств потрясла скандальная новость. Ведущие английские издания The Telegraph, The Guardian, The Daily Mail и The Sun сообщили об аресте правоохранительными органами Великобритании «очень известного» футболиста одного из клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) и национальной сборной (страна не называется) по обвинению в изнасиловании. Имя игрока и название клуба, в котором он играет, не называлось по причине необходимости сохранения анонимности до прояснения всех обстоятельств происшествия.

Тем не менее определенные подробности все-таки сообщались. СМИ писали, что речь идет о футболисте, проживающем в северной части Лондона, а также указывался его возраст. Первоначально писали, что ему от 20 до 29 лет, но затем стали указывать более точную цифру — 29.

Ссылаясь на заявление полиции, СМИ уточняли, что заявление с обвинением футболиста поступило от 20-летней женщины, а преступление произошло приблизительно в июне 2022 года. Также указывалось, что этот игрок должен поехать со сборной своей страны на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Естественно, такая скандальная новость не могла остаться без внимания. Постепенно стали появляться подробности, хотя и полиция, и руководство АПЛ отказывались давать хоть какие-то комментарии. Учитывая печальную историю с игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мейсоном Гринвудом.

История Мейсона Гринвуда

В январе 2022 года 20-летний Гринвуд был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки. Через некоторое врем его выпустили под залог, но «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и матчей. Срок залога как меры ограничения свободы был рассчитан до апреля, однако полиция продлила расследование в отношении Гринвуда до середины июня. И хотя в прессе появлялись слухи, что в отношении Гринвуда не будут выдвигать обвинений, но клуб объявил, что расследование в отношении Гринвуда продолжается. И хотя футболист продолжал получать зарплату, но тренироваться и играть не мог.

«Никакого изменения в статусе Мейсона нет», — говорилось в заявлении «Манчестер Юнайтед» 16 июня 2022 года. Также обвинения в насилии лишили Гринвуда спонсорских контрактов.

Подробности нового дела

Кем же может быть 29-летний «известный» футболист, живущий в Барнете?

СМИ запросили у властей дополнительные подробности, но сотрудники Скотленд-Ярда пока скрывают его имя. Хотя сам обвиняемый находится под стражей. Как сообщается, «чтобы не разрушить имидж футболиста». «Он не может быть назван по юридическим причинам, потому что невиновен, пока его вина не будет доказана», — говорится в комментариях полиции.

АПЛ же сообщила, что «внимательно следит за развитием ситуации».

Такая формулировка вызвала недовольство общественности, задавшейся вопросом — чем футболисты лучше остальных подозреваемых в похожих преступлениях, чьи имена назывались в первые же минуты после арестов?

Некоторые люди требуют быстрого раскрытия личности игрока во всех социальных сетях, критикуя решение полицейского управления скрыть его только потому, что он футбольная знаменитость.

Из-за отсутствия достоверной информации в интернете начали распространяться слухи. Якобы подозреваемый играет за клуб из Северного Лондона. Пользователи сети уверены, что преступник из «Тоттенхэма» или «Арсенала».

Помимо возмущенной общественности сама потерпевшая и ее сторонники тоже требуют немедленного раскрытия личности футболиста.

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Дошло до того, что в СМИ стали публиковаться списки всех 29-летних футболистов, играющих в Премьер-лиге и живущих в Барнете.

Основным подозреваемым стал футболист «Тоттенхэма» Бен Дэвис. Который также выступает за сборную Уэльса, участвующую в ЧМ в Катаре. Также называли и ганского полузащитника «Арсенала» Томаса Партея, который вместе со сборной Ганы должен поехать в Катар.

Помимо этих двоих назывались имена албано-швейцарского полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, египетского полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эльнени, бразильского полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Моуры и южнокорейского нападающего «шпор» Сон Хын Мина. Но это пока только слухи.

На чем строится обвинение?

После того, как футболиста рано утром 4 июля в наручниках доставили в полицейский участок на допрос, длившийся более 15 часов, английские СМИ сообщили, что он должен был вылететь в предсезонный тур со своим клубом.

Также сообщалось, что все произошло в некоем пятизвездочном отеле, откуда потерпевшая сумела убежать и некоторое время оставалась со своей семьей. Она дала подробное заявление в полицию в воскресенье вечером. При этом показав фотографии, на которых видны синяки на ее теле. Снимки были сделаны после предполагаемого сексуального насилия.

Официальный представитель Скотланд-Ярда заявил: «В полицию поступило заявление об изнасиловании женщины в возрасте 20 лет. Сообщалось, что предполагаемое изнасилование произошло в июне. Мужчина был арестован дома в Лондоне по подозрению в изнасиловании и находится под стражей. Расследование обстоятельств продолжается».

Помимо этого говорится, что арест шокировал многих в клубе игрока.

— Обвинения крайне серьезны. Руководители клуба ошеломлены этим. Игрок должен был отправиться в предсезонный тур. Теперь он не будет путешествовать с командой. Закон должен диктовать, что будет дальше. Коллеги игрока совершенно ошарашены этим. Это страшный удар по клубу, но полиция должна делать свою работу, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.