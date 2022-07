Вместо чемпионата — за решетку: в Англии футболиста обвинили в насилии

Поздно вечером 4 июля ленты мировых новостных агентств потрясла скандальная новость. Ведущие английские издания The Telegraph, The Guardian, The Daily Mail и The Sun сообщили об аресте правоохранительными органами Великобритании «очень известного» футболиста одного из клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) и национальной сборной (страна не называется) по обвинению в изнасиловании. Имя игрока и название клуба, в котором он играет, не называлось по причине необходимости сохранения анонимности до прояснения всех обстоятельств происшествия.