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19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Игрок мирового класса»: новый главный тренер «ПСЖ» хочет оставить Неймара

Возглавивший во вторник французский «Пари Сен-Жермен» тренер Кристоф Гальтье заявил о своем желании сохранить в команде бразильского нападающего Неймара.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Ранее в июне СМИ сообщили, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ».

Нападающий якобы остался недоволен интервью президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем игрока заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Бразилец считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству.

«Неймар — игрок мирового класса. Какой тренер не хотел бы иметь его в составе? У меня есть четкое представление о том, чего я жду от Неймара. Я еще встречусь с ним и поговорю. Конечно, я хочу, чтобы Неймар остался, потому что он игрок мирового уровня», — сказал Гальтье, которого цитирует ESPN, на пресс-конференции.

Неймар в прошедшем сезоне провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

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