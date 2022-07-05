«Игрок мирового класса»: новый главный тренер «ПСЖ» хочет оставить Неймара

«Неймар — игрок мирового класса. Какой тренер не хотел бы иметь его в составе? У меня есть четкое представление о том, чего я жду от Неймара. Я еще встречусь с ним и поговорю. Конечно, я хочу, чтобы Неймар остался, потому что он игрок мирового уровня», — сказал Гальтье, которого цитирует ESPN, на пресс-конференции.